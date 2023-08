【即納&大特価】 Tokina ♥︎◇超広角レンズ◇ トキナー キャノン 19-35mm レンズ(ズーム)

管理番号301806

♥︎◇一本持っておきたい神レンズ

♥︎◇Tokina トキナー AF 19-35mm F3.5-4.5 Canon

■商品説明■

・思い描いているボケ感のある写真が簡単に撮れます♪

・中々手に入らない希少レンズ♪

・Canon用

■コンディション■

【外観】

・目立つ大きなスレ、アタリなく綺麗な外観です♪

【光学】

・強い光源で見てもクモリ気になりません。もちろんカビなど撮影に影響が出るものはないクリアーな光学です♪

《動作》

・念入りな動作確認済みです♪

[付属品]

・本体

・フロントキャップ

・リアキャップ

・レンズフード

・使用説明書

・元箱

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド トキナー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

