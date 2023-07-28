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品質保証 ポケモンカードゲーム　クレイバースト　シュリンクなし2box ポケモンカードゲーム

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先日ポケモンセンターで購入しました。
サナSR 上部折れアリ ミミッキュ chr付
シュリンクは剥がされましたが
ヤドン＆コダックGX SR ポケモンカード　ミラクルツイン
ペリペリは剥がされていないので封入率などは変わりません。
高額なので資金ある方のみ　次回19分　良品リザードンなど！　激特価まとめ売り
箱のまま発送致します。
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商品の状態新品、未使用

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先日ポケモンセンターで購入しました。シュリンクは剥がされましたがペリペリは剥がされていないので封入率などは変わりません。箱のまま発送致します。即購入可能バラ売り不可値下げ不可お求めの方は是非^_^キハダsrsarゲーチスハヤトクラベルマスカーニャラウドボーンウェーニバルコイキングスカーレットバイオレットミモザポケカペパーカエデカイカミツレのきらめきナンジャモ

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10分钟前

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