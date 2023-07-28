品質保証 ポケモンカードゲーム　クレイバースト　シュリンクなし2box ポケモンカードゲーム

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先日ポケモンセンターで購入しました。シュリンクは剥がされましたがペリペリは剥がされていないので封入率などは変わりません。箱のまま発送致します。即購入可能バラ売り不可値下げ不可お求めの方は是非^_^キハダsrsarゲーチスハヤトクラベルマスカーニャラウドボーンウェーニバルコイキングスカーレットバイオレットミモザポケカペパーカエデカイカミツレのきらめきナンジャモ