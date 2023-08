グランサッソのジップニットです。

サイズ 52 XL 程度

カラー グレー

素材 ウール90% カシミヤ10%

肩幅:43cm / 身幅:55cm / 胴幅:53cm / 着丈:69cm

袖丈:68cm

Gran Sasso / グラン サッソ

1952年イタリア創業の老舗ニットブランド。

- 原産国 -

Made in ITALY

#ベイクルーズ

#エディフィス

#ビームス

#ユナイテッドアローズ

#トゥモローランド

#エストネーション

#バーニーズニューヨーク

#フリークスストア

#アーバンリサーチ

#B'2nd #ビーセカンド

HERNO ヘルノ MOORER ムーレー MACKINTOSH(マッキントッシュ) ASPESI(アスペジ) TATRAS(タトラス) CANADA GOOSE カナダグース MONCLER モンクレール

CIRCOLO 1901(チルコロ) L.B.M.1911(エルビーエム) BOGLIOLI(ボリオリ) TAGLIATORE タリアトーレ LARDINI ラルディーニ

GIANNETTO(ジャンネット)Finamore(フィナモレ)Drumohr(ドルモア) ZANONE(ザノーネ) FEDELI(フェデーリ) JOHN SMEDLEY(ジョンスメドレー) クルチアーニ

BAGUTTA バグッタ BARBA バルバ

BOGLIOLI ボリオリ BORRIELO ボリエッロ

BRILLA ブリッラ

Cesare Attolini チェザレアットリーニ

CHARVET シャルべ

ERRICO FORMICOLA エリッコフォルミコラ

FINAMORE フィナモレ

Frank&Eileen フランクアンドアイリーン

FRAY フライ Giannetto ジャンネット

GIGI ジジ GUY ROVER ギィローバー

HEVO イーヴォ

LARDINI ラルディーニ

LUIGI BORRELLI ルイジボレッリ

Maria Santangelo マリアサンタンジェロ

Mario Muscariello マリオムスカリエッロ

ORIAN オリアン RING JACKET リングヂャケット

Salvatore Piccolo サロバトーレピッコロ

TAGLIATORE タリアトーレ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グランサッソ 商品の状態 新品、未使用

