ジーザスディアマンテのワンピースです。

確かお名前はマリーワンピだったはずです。(違ったらすみませんお写真と公式サイト比較下さいませ。)

定価3〜5万

サイズ42

ディアマンテーズの方はご存知だと思うので詳しい寸法は記載しませんがディアマンテの中では1番大きい42サイズですが一般的なサイズより細身です。

こちらはディアマンテの中では比較的ゆとりのあるサイズだと思います。

着るとドレスのようなお姫様みたいなワンピースです。

純ホワイトではなくキナリ寄りのクリーム色のお品です。黄ばみではありません。

数回撮影で着用しました。

出品において確認した所、目立つ難は見受けられませんが全体がかなり薄いデリケートなレース生地のため、素人検品なので見落としの可能性もあります。一度他人の手に渡った物のため、細かいことが気になる方、神経質な方にはオススメしません。

着用後はクリーニング済みですが、そこから長年クローゼットで眠っていた中古品ですのでクリーニングに出してからの着用をオススメいたします。

送料節約のため多少圧縮する場合があります。シワになるのが嫌な方は追加料金で配送サイズを上げますので購入前にコメント下さい。

悪い評価がない方、スムーズにお支払い、受け取り評価出来るかたのみ即購入可能です。

時間がある時に少しずつ着なくなったディアマンテ小物やワンピース出品予定ですのでお好きな方は良かったらフォローしておいて下さい。

ロリータ、ロリィタ、リズリサ、結婚式、パーティー、二次会、ドレス、フリル、レース、薔薇柄、花柄、姫系、サテン、小悪魔ageha、コスプレ、バンギャ、キャバ嬢、白ギャル、系統お好きな方に。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ジーザスディアマンテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

