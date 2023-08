有機栽培綿袖なしラップドレス

定価52,800円

公式通販サイトでは売り切れているおサイズです。

早川香須子さんも素敵に着用されています。

一度着用した後、ホームクリーニング済みです。

洗剤は「海へ」を使用。

柔軟剤やスプレータイプの消臭剤、芳香剤の使用はありません。

元々の色むらもありますし、着用・洗濯による色落ちも見られます。

着用時に目立つ色落ちや汚れではありませんが、天然染料により染められた商品へのご理解のある方にご購入をお願い致します。

何か気になることがございましたら、コメント頂けますでしょうか。

以下、公式通販サイトより説明文をお借りしました。

肌触りの優れたオーガニックコットンによる、ブロードの袖なしラップドレス。風合いのある美しい色は後染によるもの。

お色は自然豊かな奄美大島に伝わる泥染の土、車輪梅(テーチ)染めとコチニール染めによる野薔薇(Wild rose soil)

コットン 100% (オーガニックコットン 100%)

仕様:

両脇にスリットポケット

サイズ: 1

着丈 119 / 身幅 58 / 裄丈 32

身長の目安 160-170 (レディース)

*cm

*こちらの商品は、カラーにより価格が異なります。ご希望のカラーを選択いただくと価格が表示されます。

*天然染料により染められたカラーは、染色の特性上、色むらがございます。

*天然染料により染められたカラーは、サイズ表記と実寸が若干異なります。

*泥染は染色の特性上、色むらがございます。また、着用するごとに皺のような色落ちが入り独特の風合いに変化します。

#早川香須子

#コズミックワンダー

#マーマーマガジン

#エムエムブックス

柄・デザイン···無地

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コズミックワンダーライトソース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

