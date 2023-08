話題の人気 8号 フィカス・ウンベラータ spiral 105cm form tree 植物/観葉植物

人気の観葉植物、フィカス ウンベラータ(Ficus umbellata)、8号サイズ、スパイラル(らせん)状の曲がりのあるかたちに仕立てた商品です。

人気の観葉植物、フィカス ウンベラータ(Ficus umbellata)、8号サイズ、スパイラル(らせん)状の曲がりのあるかたちに仕立てた商品です。パームファイバー(ホワイト)を用土表面に施しています。また、受け皿もサービスにてお付けしています。■画像の実物をお届けします。※葉や幹には傷や痛みがある場合があります。■鉢サイズ:8号(樹脂製鉢植え)(8号サイズは、直径およそ24cmの鉢です。)■鉢底からの大まかな背丈:約105cm※北海道、東北、沖縄県、離島へは追加送料がかかる場合があることやお届けできない場合があります。コメントいただきますようお願いいたします。※金曜日~日曜日、祝日のご購入(お支払)は、通常、翌平日~その翌日の発送となります。種類...ウンベラータ植木鉢のサイズ...7~9号高さ...71~130.9cm

