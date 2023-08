超安い品質 423）マイクロソフトSurface Go//4GB/64GB/10インチ タブレット

(423)Microsoft Surface Go Pentium 4415Y 1.6GHz/4GB/64GB/10インチ Windows10 ソフト400本バンドル

ご覧いただきありがとうございます。

丁寧な対応を心掛けますので、どうぞ宜しくお願い致します。

マイクロソフト Surface Goになります

フリーソフトを400本以上バンドルします。Officeソフトをはじめ動画、音楽、写真、ブラウザー、仕事、セキュリティー、コピーツール、など

カテゴリー毎に分類していますので必要ないソフトは削除してください。

ダウンロードの必要がなく便利だと思います。

メーカー名:Microsoft 品名:マイクロソフト Surface Go

【製品スペック】

CPU:Pentium 4415Y 1.6GHz

Memory(MB):4GB/

SSD:64GB

バッテリー:あり(内蔵)

モニター:10インチ(1800x1200)

■OS:Windows10

Windows10がインストール済です。

大きな傷やスレはありません。

状態はいいと思います。

本体のみ

バッテリー駆動でYouTubeを2時間再生しましたがバッテリー極端な消耗や画面の乱れは発生しませんでした。

【商品説明】

ハードドライブ消去済。OSは出荷時に最新のOSをインストールして発送します。

基本的には中古品ですので、品質について神経質な方はご購入をお控え頂きますようお願い致します。

確認等はインストールからOSの起動、SSDのチェック、BluetoothとWi-fiネット接続とソフトのインストール、他社製Bluetoothキーボードとマウスの動作や表示のチェック、専用キーボードカバーを取り付けてのチェック、USBポートとメモリースロットのチェックのみとなり、問題なく行いました。その他は確認できていない部分もあります。

全ての確認は出来ていない状態なのでご理解願います。

注意:購入前に必ずプロフィールをご覧ください。 注意事項が記載しています。

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

