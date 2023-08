≪ TNT by TRAU & LOEVNER ≫ の〈 スウェット 〉です。

【カラー】

グレー・紫・オフホワイト・薄群青

【サイズ表記】

〖2XL〗

肩幅: 約63.5cm

身幅: 約64.5cm

着丈: 約65.5cm

袖丈: 約55cm

【状態】

used/〖A〗

〖A〗若干の使用感はあるが非常に状態の良いUSED 。

〖B〗ややシミや使用感はあるが目立つダメージや大き

な汚れはない 。

〖C〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがあるが

ビンテージとしてよい雰囲気。

〖D〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある。

【商品詳細】

・US企画

・USAオリジナル

・綿50/ポリエステル50

・ビッグサイズ

・シンプルでアート性あるテキスト

・カリフォルニア州 サンディエゴ

・マッシュルーム栽培地

・ポップで可愛い小花

・地域コンセプトのデザイン

・カリフォルニアブラックカルチャー

・上品な色味を合わせた品の良い配色

・レトロで華やかなインパクトある色彩

・オールドチックで深みのある大人な色味

・コピーライト ©️1999

【おすすめ季節】

・春(3~5月)・秋(9~11月)

【関連アイテム】

・カテゴリ・

#スウェット。→

・色・

#グレー系。→

・サイズ・

#2XL。→ #XL以上。→

・ブランド・

#TNTbyTRAUandLOEVNER。→

・ジャンル/特徴・

#USヴィンテージ。→

#胸デザイン。→ #都市。→ #イラスト。→

US古着 古着 70s 80s ヴィンテージ アメリカ古着 USA製 トレーナー ビンテージスウェット ビンテージトレーナー チャンピオン champion ラッセル RUSSELL ジャージーズ JERZEES ギルダン GILDAN オネイタ オニータ ONEITA シグナル SIGNAL フルーツオブザルーム FURIT OF THE LOOM ヘインズ HANES プロクラブ PRO CLUB きのこ マッシュルーム 花 絵 カリフォルニア サンディエゴ ©1999 →€//

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

≪ TNT by TRAU & LOEVNER ≫ の〈 スウェット 〉です。【カラー】グレー・紫・オフホワイト・薄群青【サイズ表記】〖2XL〗肩幅: 約63.5cm身幅: 約64.5cm着丈: 約65.5cm袖丈: 約55cm【状態】used/〖A〗〖A〗若干の使用感はあるが非常に状態の良いUSED 。〖B〗ややシミや使用感はあるが目立つダメージや大き な汚れはない 。〖C〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがあるが ビンテージとしてよい雰囲気。〖D〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある。【商品詳細】・US企画・USAオリジナル・綿50/ポリエステル50・ビッグサイズ・シンプルでアート性あるテキスト・カリフォルニア州 サンディエゴ・マッシュルーム栽培地・ポップで可愛い小花・地域コンセプトのデザイン・カリフォルニアブラックカルチャー・上品な色味を合わせた品の良い配色・レトロで華やかなインパクトある色彩・オールドチックで深みのある大人な色味・コピーライト ©️1999【おすすめ季節】・春(3~5月)・秋(9~11月)【関連アイテム】・カテゴリ・#スウェット。→ ・色・#グレー系。→・サイズ・#2XL。→ #XL以上。→・ブランド・#TNTbyTRAUandLOEVNER。→・ジャンル/特徴・#USヴィンテージ。→#胸デザイン。→ #都市。→ #イラスト。→US古着 古着 70s 80s ヴィンテージ アメリカ古着 USA製 トレーナー ビンテージスウェット ビンテージトレーナー チャンピオン champion ラッセル RUSSELL ジャージーズ JERZEES ギルダン GILDAN オネイタ オニータ ONEITA シグナル SIGNAL フルーツオブザルーム FURIT OF THE LOOM ヘインズ HANES プロクラブ PRO CLUB きのこ マッシュルーム 花 絵 カリフォルニア サンディエゴ ©1999 →€//

