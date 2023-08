Maloマロのストレッチコットンジャージ素材を使用したメンズ半袖Tシャツです。

イタリー製の新品のお品です。

◎サイズ 52(日本サイズL〜LL)

着丈67cm、肩幅49cm、袖丈22cm、身幅54cm

商品状態 新品

色 ネイビー

材質 90%コットン、10%エラスタン

生産国 イタリア

通常販売価格 46,200円

仕様

Maloマロのコットンジャージ素材のTシャツです。

エラステン混紡の超極細ストレッチコットン糸をニット状に織り込んで仕上げた伸縮性のある生地ですので、柔らかく上質な着心地を感じていただけます。

汗を外に逃してくれる通気性のよいコットン素材ですので、この夏のヘビーローテーション間違いのない逸品になります。

ハンガーは付きませんのでご了承くださいませ。

商品ページ、画像、文章等の無断転載は禁止です。万が一無断転載を発見した場合は、事務局へ削除依頼の通報をします。

※商品の画像と説明文を無断で使用しているサイトは【偽サイト】です。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド マーロ 商品の状態 新品、未使用

