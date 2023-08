Revopoint RANGE 高精度赤外線構造化光3Dスキャナー

FOVE 0 (フォーブゼロ) VRヘッドセット ホワイト

+ 大型ターンテーブル最新品

【希少版】正規品 Adobe Dreamweaver CS6 Windows版



Raspberry Pi 4 8GB 【技適あり】

#3dスキャナー

JUSTSYSTEM ATOK 2017 FOR WIN ベーシックツウジョウ



31223【新品】PRADA プラダ ipad タブレット ケース レザー 黒

超軽量・携帯便利: 重さは210gと、片手で気軽に使えます。

iPad pencil 第二世代 新品

スキャン範囲が広いため人体の全身や車やバイクなどの

三菱電機 QJ71LP21-25

大型スキャンをより確実に出来るよう改良された商品になります。

Combo touch iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代対応



【美品】Apple pencil 第二世代

高精度・大型対象物のスキャンに最適:

steam deck 512GB (micro sd 1tb + ドッグ同梱)

Revopoint RANGE 3Dスキャナーは、最大0.1mmのフレーム精度と360mm x 650mm(最適距離600mm)のシングルスキャン範囲に

CASIO カシオ プリン写ル 写真・ハガキ印刷 PCP-1400

対応し、車、家具、人などの大型オブジェクトのスキャンに

SUNHANS 2.4GHz&5.8GHz 4W WIFI BOOSTER

適しています。

META QUEST2 128GB Oculus QUEST2 128GB



AYANEO 2021 PRO Ryzen7 4800U

高速で正確なスキャンにより、車の改造や服のデザインなど、

TOSHIBA 東芝 ワープロ JW-V810 パーソナルワープロ

クリエイティブなアイデアを手軽に形にします!

最終値下げ新品未使用TCL ハイビジョンスマート 液晶テレビ 32S518K



Revopoint RANGE プレミアムキット 新品未開封

また人が乗れる荷重200Kgのターンテーブルも

QNAP TS-659Pro II 動作確認済み 中古品

付属しているためより正確なスキャンが可能です。

昭和書体フォント12書体セット



【美品】BUFFALO wifiルーター WSR-5400AX6S-MB

■セット内容 ·RANGE 3Dスキャナーx1 ·大型ターンテーブルx1

新品Windows 10 Pro 32/64bit 日本語版 FQC-10185



Microsoft WINDOWS 10 HOME FPP

■付属品

【値下げ中】3M フロリナート(1.5KG 2本)

·スマートフォンホルダーx1

ワコム 液タブWacom Cintiq 16 DTK1660(2022)

·クイックリリースキットx1

GOOJODOQ iPad Pro 11 マジックキーボード

·Type-Cアダプターx1

キングジム pomera DM200黒 デジタルメモ

·USBケーブル(Micro-B to Type-A)x1

新品未使用 A.I.VOICE 、VOICEROID紲星あかり

·検査証明書x1

キャノン モノクロプリンター

·バッテリーハンドルx1

ロジクール コンボタッチ キーボード iPadPro11インチ用

·三脚スタンドx1

FOVE 0 (フォーブゼロ) VRヘッドセット ホワイト

·2-in-1 USBケーブルx1

【希少版】正規品 Adobe Dreamweaver CS6 Windows版

·マーカーx1

Raspberry Pi 4 8GB 【技適あり】

·粘着タックx1

JUSTSYSTEM ATOK 2017 FOR WIN ベーシックツウジョウ

·吸光シートx1

31223【新品】PRADA プラダ ipad タブレット ケース レザー 黒



iPad pencil 第二世代 新品

新しい大型ターンテーブルを使って、

三菱電機 QJ71LP21-25

全身ボディスキャンを2分以内に完成することができます。

Combo touch iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代対応



【美品】Apple pencil 第二世代

より広く・速いスキャン操作: 新しい強力なプロジェクターは、

steam deck 512GB (micro sd 1tb + ドッグ同梱)

Revopoint POP2の2倍の動作距離(300mm~800mm)で

CASIO カシオ プリン写ル 写真・ハガキ印刷 PCP-1400

点群データを取得できます。

SUNHANS 2.4GHz&5.8GHz 4W WIFI BOOSTER



META QUEST2 128GB Oculus QUEST2 128GB

対応OS及びアプリ➡Windows、macOS、iOS、Androidデバイス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

Revopoint RANGE 高精度赤外線構造化光3Dスキャナー + 大型ターンテーブル最新品#3dスキャナー超軽量・携帯便利: 重さは210gと、片手で気軽に使えます。スキャン範囲が広いため人体の全身や車やバイクなどの大型スキャンをより確実に出来るよう改良された商品になります。高精度・大型対象物のスキャンに最適: Revopoint RANGE 3Dスキャナーは、最大0.1mmのフレーム精度と360mm x 650mm(最適距離600mm)のシングルスキャン範囲に対応し、車、家具、人などの大型オブジェクトのスキャンに適しています。高速で正確なスキャンにより、車の改造や服のデザインなど、クリエイティブなアイデアを手軽に形にします!また人が乗れる荷重200Kgのターンテーブルも付属しているためより正確なスキャンが可能です。■セット内容 ·RANGE 3Dスキャナーx1 ·大型ターンテーブルx1■付属品·スマートフォンホルダーx1·クイックリリースキットx1·Type-Cアダプターx1·USBケーブル(Micro-B to Type-A)x1·検査証明書x1·バッテリーハンドルx1·三脚スタンドx1·2-in-1 USBケーブルx1·マーカーx1·粘着タックx1·吸光シートx1新しい大型ターンテーブルを使って、全身ボディスキャンを2分以内に完成することができます。より広く・速いスキャン操作: 新しい強力なプロジェクターは、Revopoint POP2の2倍の動作距離(300mm~800mm)で点群データを取得できます。対応OS及びアプリ➡Windows、macOS、iOS、Androidデバイス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

AYANEO 2021 PRO Ryzen7 4800UTOSHIBA 東芝 ワープロ JW-V810 パーソナルワープロ最終値下げ新品未使用TCL ハイビジョンスマート 液晶テレビ 32S518KRevopoint RANGE プレミアムキット 新品未開封QNAP TS-659Pro II 動作確認済み 中古品昭和書体フォント12書体セット【美品】BUFFALO wifiルーター WSR-5400AX6S-MB新品Windows 10 Pro 32/64bit 日本語版 FQC-10185Microsoft WINDOWS 10 HOME FPP【値下げ中】3M フロリナート(1.5KG 2本)