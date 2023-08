【全商品オープニング価格 特別価格】 ブルアカ ノベルティカード 完全コンプリート全29枚 【カードホルダー付き】 ノベルティグッズ

ブルーアーカイブ -Blue Archive-

2周年記念

ブルアカ 暗号仕掛けの挑戦状

秋葉原スタンプラリー配布特典

ノベルティカード

完全コンプリート全種29枚

トレーディングカードホルダー付き

A1 砂狼シロコ

A2 春原ココナ

A3 天雨アコ

ブルアカ ノベルティカード 完全コンプリート全29枚 【カードホルダー付き】

A4 猫塚ヒビキ

A5 浅黄ムツキ

A6 才羽モモイ

A7 阿慈谷ヒフミ

A8 角楯カリン

A9 浦和ハナコ

B1 十六夜ノノミ

B2 銀鏡イオリ

B3 陸八魔アル

B4 生塩ノア

B5 下江コハル

B6 久田イズナ

B7 一之瀬アスナ

B8 才羽ミドリ

B9 花岡ユズ

C1 早瀬ユウカ

C2 狐坂ワカモ

C3 春原シュン

C4 小鳥遊ホシノ

C5 黒舘ハルナ

C6 天童アリス

C7 空崎ヒナ

C8 白洲アズサ

C9 聖園ミカ

SEC アロナ

SEC 柴大将

販売方法...まとめ売り

キャラクター...ゲームキャラ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブルーアーカイブ -Blue Archive- 2周年記念ブルアカ 暗号仕掛けの挑戦状 秋葉原スタンプラリー配布特典ノベルティカード 完全コンプリート全種29枚トレーディングカードホルダー付きA1 砂狼シロコA2 春原ココナA3 天雨アコA4 猫塚ヒビキA5 浅黄ムツキA6 才羽モモイA7 阿慈谷ヒフミA8 角楯カリンA9 浦和ハナコB1 十六夜ノノミB2 銀鏡イオリB3 陸八魔アルB4 生塩ノアB5 下江コハルB6 久田イズナB7 一之瀬アスナB8 才羽ミドリB9 花岡ユズC1 早瀬ユウカC2 狐坂ワカモC3 春原シュンC4 小鳥遊ホシノC5 黒舘ハルナC6 天童アリスC7 空崎ヒナC8 白洲アズサC9 聖園ミカSEC アロナSEC 柴大将販売方法...まとめ売りキャラクター...ゲームキャラ

