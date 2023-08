USEDです。

champion チャンピオン ラグラン Tシャツ リバーズウィーブ RW

神経質な方や新品をお求めの方はご遠慮下さい。

全体的にヨレ感、色あせた感、薄っすら黄ばみ感、色落ちや色移り感等の使用感アリアリです。

写真にもあります通り、点シミや穴の修理(リペア)跡、黄ばみ感や色あせた感あります。

まだまだ愛用できますので、諸々ご理解頂きご検討下さいませ。

90's Vintage(ビンテージ)

GRATEFUL DEAD(グレートフルデッド)

1990年、25周年アニバーサル、タイダイTシャツ

スケルトンと薔薇は人気の定番デザイン。

Original 1990 Grateful Dead 25th Anniversary Tie Dye T-Shirt.

made in U.S.A.

LIQUID BLUE(リキッドブルー)

100% cotton

サイズ表記:XL

肩幅約52cm

身幅約58cm

着丈約73cm

袖丈約22.5cm

(平置き寸法です。多少の前後はご了承下さい)

即買いOK

送料込み

匿名配送

らくらくメルカリ便

*目を配りながら検品していますが、もしかしたら見つけられなかった汚れ等があるかもしれません。その時は、大変申し訳ございません。予めご了承くださいませ。

WOODSTOCK

ロックTシャツ

バンドTシャツ

ツアーTシャツ

ライブTシャツ

ハーレーダビットソン

ハードロック

ジャニスジョップリン

ステッペンウルフ

ピンクフロイド

ジミーヘンドリックス

ブラックサバス

gramicci グラミチ

ALDIES アールディーズ

AlexanderLeeChang

GO HEMP ゴーヘンプ

GO WEST ゴー ウェスト

FICOUTURE

kukri ククリ

mash マッシュ

enishi エニシ

chahat チャハット

Monro

Nasngwam ナスングワム

NATAL DESIGN

Phatee ファッティー

a hope hemp ア ホープ ヘンプ

remilla レミーラ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 傷や汚れあり

