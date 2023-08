ご覧いただきありがとうございます(*^^*)

こちらはNewportのtシャツになります。

袖シングル裾シングルです。

野村訓市様が着用していたものと同じtシャツにらなります。

アメリカから直接購入したものになります。

とても入手困難なデザインとなっております。

なかなか流通することがない貴重な古着となっております。

〇表記サイズ

・Men's L

〇実寸サイズ

・着丈 72

・肩幅 50

・身幅 54

〇状態

多少汚れがありますが綺麗な状態だと思います。

古着なので多少の使用感はあると思います。

送料無料 即購入〇

送料を抑えるためできるだけ小さくしたいので圧縮して発送致します。

多少のシワがついてしまう場合がありますがご了承ください。

発送は3日以内に致します。

商品に関する質問などは気軽にコメントどうぞ!

よろしくお願いします<(_ _)> ②

ご覧いただきありがとうございます(*^^*)こちらはNewportのtシャツになります。袖シングル裾シングルです。野村訓市様が着用していたものと同じtシャツにらなります。アメリカから直接購入したものになります。とても入手困難なデザインとなっております。なかなか流通することがない貴重な古着となっております。〇表記サイズ ・Men's L〇実寸サイズ ・着丈 72 ・肩幅 50 ・身幅 54 ・袖丈 19〇状態 多少汚れがありますが綺麗な状態だと思います。 古着なので多少の使用感はあると思います。送料無料 即購入〇#Negozio_全商品はこちら#Negozio_シャツはこちら送料を抑えるためできるだけ小さくしたいので圧縮して発送致します。多少のシワがついてしまう場合がありますがご了承ください。発送は3日以内に致します。商品に関する質問などは気軽にコメントどうぞ!よろしくお願いします<(_ _)> ②

