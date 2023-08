レイドジャパンルアーセットになります。

バサラ フルムーン

プラグ類35個+ワーム(開封済み未使用)セットです。

グロデベ バスオベリスク バキューム

売り切りたい為、バラ売りは考えておりません。

個々の値段設定は他の出品者より低めに設定しております。

シーガーガンクラフト

セット内容は以下のとおりです。未使用品も含まれております。比較的状態は良いものばかりだと思いますが写真でご判断いただければと思います。

不明な点はコメントでお問い合わせください。

[ルアーセット内容]

G-DASH(ジーダッシュ)(スペアテール付)

G.i(ジーアイ)×2個(スペアテール付)

バサラフルムーン

※フェザーチューン&ブレードチューン済

デカダッジ×1個

ダッジ×2個

キラーD×1個

スクラッチ×1個

ツーサイド2個

アンサー×1個

レベルミノークイック72×1個

レベルミノー×4個

レベルミノープラス×1個(クラウン)

レベルバイブビッグ×1個(ベイトジャパン)

レベルバイブオリジナル×3個

レベルバイブブースト18g×3個

レイドバイブブースト14g×1個(スケベギル)

レベルクランクMID×1個

レベルクランクオリジナル×1個

レベルクランクゴリラー×2個

スカッターフロッグ×1個

マイクロダッジビッグ×2個

リベロ7g×1個

ヘッドスライド14g

オサカナスイマー125×1個

[ワーム開封済未使用多数]

フルスイング4インチ

フルスイング5インチ

バトルホッグ3.8インチ

エグチャンク3.5インチ

ファンタスティック

バギークロウ

●他にもスイッチバッグやクイックポーチ、ウェアを同じタイミングで出品しております。

メガバス

レイドジャパン

イマカツ

エバーグリーン

ガンクラフト

ノリーズ

ダイワ

シマノ

イッセイ

ジャッカル

ボトムアップ

OSP

釣種/魚種···バス/ブラックバス

ルアー/フライ種類···トップウォーター、ミノー、ワーム、バイブレーション、ビッグベイト、その他のソフトルアー、その他のハードルアー

トップウォーター種類···ポッパー、フロッグ

商品の情報 ブランド レイドジャパン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

