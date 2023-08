【商品詳細】

ブラック アンド ユニバーシティレッド/ネイビー/レッド

DJ4400−001

【状態】

※新品

(お値下げ不可)

【付属品】

箱あり、タグあり

同じサイズはこちら

↓↓↓

#マイキーsize255

同じサイズ

【NIKE 】 はこちら

↓↓↓

#マイキーsize255NIKE

【注意事項】

※トラブル防止の為プロフィール必読

※厳密な点検をして出品していますが状態の評価はあくまで個人基準で行っています。

※できる限り多方面の画像を上げています。

気になる箇所はコメント下さい。

完璧を求める方はご遠慮ください。

#マイキーNIKE

#マイキーモアテン

#ADM00425B

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

