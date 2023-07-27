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pingG430純正シャフト
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キャロウェイメンズゴルフクラブ エピックマックスEPIC MAXドライバーヘッドと付属品の出品です。ソールのトゥ側に少しすり傷がありますが、比較的美品だと思います。あくまで中古品にご理解の程宜しくお願い致します。
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他のサイトでも出品しておりますので、
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急に取り消す場合が多々あります。その場合は
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ご了承の程宜しくお願い致します。
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●キャロウェイ EPIC MAXドライバーヘッド
◆ピン ping◆i20（5〜W）◆GLIDE2.0（50度）
●ヘッド重量 189g（自宅の秤にて）
PING G410 PLUS 9°ドライバー ヘッドのみ ピン
●ヘッドカバーなし
テーラーメイド ディアマナ TB60Sシャフト
●レンチなし
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G410 PLUS 10.5° ドライバー ALTA JCB Sフレックス
コメントなしで即購入OKです
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#キャロウェイメンズゴルフクラブエピックEPICドライバーロフト角10.5°
テーラーメイド ステルス ドライバーヘッド 9°
商品の情報
ブランド
キャロウェイ
商品の状態
やや傷や汚れあり
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ご覧頂きありがとうございます。キャロウェイメンズゴルフクラブ エピックマックスEPIC MAXドライバーヘッドと付属品の出品です。ソールのトゥ側に少しすり傷がありますが、比較的美品だと思います。あくまで中古品にご理解の程宜しくお願い致します。他のサイトでも出品しておりますので、急に取り消す場合が多々あります。その場合はご了承の程宜しくお願い致します。●キャロウェイ EPIC MAXドライバーヘッド●ヘッド重量 189g（自宅の秤にて）●ヘッドカバーなし●レンチなしコメントなしで即購入OKです#キャロウェイメンズゴルフクラブエピックEPICドライバーロフト角10.5°
商品の情報
ブランド
キャロウェイ
商品の状態
やや傷や汚れあり
華麗 saki様《キャロウェイ》エピック EPIC MAX ドライバーヘッド10.5° クラブ
375
25分钟前
華麗 saki様《キャロウェイ》エピック EPIC MAX ドライバーヘッド10.5° クラブ
¥
12,500
¥
10,625
(税込) 送料込み
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ゴルフ
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saki様《キャロウェイ》エピック EPIC MAX ドライバーヘッド10.5°
商品の状態
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東京都
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1~3日で発送
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出品者
f418d3ce4f4ba
1921
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華麗 saki様《キャロウェイ》エピック EPIC MAX ドライバーヘッド10.5° クラブ
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