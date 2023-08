人気のクリスマスアイテムがいっぱい！ 値下げ!! 人気 美品 adidas アディダス ベッケンバウアー ジャージ ジャージ

★★21〜23日までの間にご購入される方へ¥15,999へお値下げします。購入前にコメントください★★

●状態

・美品。使用感なく気になる傷や汚れなし。

★コメント

大人気モデルの人気カラーであるネイビーです。

在庫完売、入手困難な一着。

女性の方にもオススメです。

ネイビー系のトラックジャケットは希少価値が上がってきているのでお早めに。

■カラー

生地:ネイビー(濃紺)

ロゴ及びライン:ホワイト

▲サイズ

L 人気サイズです。

■発送方法

らくらくメルカリ便(匿名発送)

折り畳んでの簡易梱包となります。

お買い上げから2日以内に発送。最短で即日。

アディダスオリジナルス

お洒落

ジャージ

古着

used

レディース

男女兼用

トレフォイル

トラックトップ

希少

紺

青

ブルー

レトロ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 未使用に近い

★★21〜23日までの間にご購入される方へ¥15,999へお値下げします。購入前にコメントください★★◆即購入もOK◆◆専用可、取り置き可◆◆最短即日発送◆#その他見たら欲しくなる商品はこちら◆adidas originals アディカラー クラシックス ベッケンバウアー トラックジャケット IA4776◆●状態・美品。使用感なく気になる傷や汚れなし。★コメント大人気モデルの人気カラーであるネイビーです。在庫完売、入手困難な一着。女性の方にもオススメです。ネイビー系のトラックジャケットは希少価値が上がってきているのでお早めに。■カラー生地:ネイビー(濃紺)ロゴ及びライン:ホワイト▲サイズ L 人気サイズです。■発送方法らくらくメルカリ便(匿名発送)折り畳んでの簡易梱包となります。お買い上げから2日以内に発送。最短で即日。★他の商品とのセット割もやってます!ご希望される方はお気軽にご相談ください★アディダスオリジナルスお洒落ジャージ古着usedレディース男女兼用トレフォイルトラックトップ希少紺青ブルーレトロ047

