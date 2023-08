【はじめに】

※現在、BOXが品薄の為、BOXは付属しません。

※付属品のケースには種類がございますので、ランダムとなります。(カラーや形状が画像と違う場合がございます)

※並行輸入品は日本の基準より品質管理が若干緩やかなため、小さい傷等がある場合もございます。

※到着後のお客様都合の返品は受け付けておりません。

商品は並行輸入となります。

【商品について】

型番 : TF5488 ブルーライトカット

カラー : 020

サイズ : 49-23-145

付属品 : ケース クロス ギャランティ

商品の情報 ブランド トムフォードアイウェア 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド トムフォードアイウェア 商品の状態 新品、未使用

