■フォロワー様割引■

フォローして頂いている方に限り、全品『10%割引』させて頂きます(≧◇≦)

コメントにてお伝えください(^^)!!!

※購入後のお値引きはできません。

【商品ブランド】

spiewak / スピワックス

【カラー】

カーキ

色違いの ブラック も出品中です。

【サイズ】

・表記 38

※実寸を参考にご検討下さい

・肩幅 49㎝

・身幅 60㎝

・着丈 前64㎝ ※襟高抜き

・袖丈 65㎝

※素人採寸となりますので、多少の誤差はご理解下さい。

【商品状態】

目立った傷や汚れなど見受けられず、この年代としては非常に良い状態かと思います。

あくまで年代物の古着となりますので、ご理解頂ける方のみご検討下さいませ。

こちらの他にも同ブランド・類似アイテムを多数出品しております!!是非ショップの方もご覧下さい(^^)

ショップはこちら⇒⇒⇒ #make_your_feel

★★★★★★★お好きな方★★★★★★★

usnavy アメリカ海軍 ゴンズ マークゴンザレス ゴンズジャケット wepジャケット wep wepjacket ミリタリー ミリタリーコーデ ミリタリージャケット vintagemilitary militaryjacket g8jacket ヴィンテージ古着 ヴィンテージジャケット ヴィンテージブルゾン ビンテージ ビンテージ古着 ビンテージジャケット ビンテージブルゾン spiewak スピワック USA USarmy army アーミー ジャケット ブルゾン ミリタリーブルゾン 60年代 70年代 ビンテージ ヴィンテージ キルティング 中綿 ジャケット

人気ブランド・ヴィンテージ商品取り扱いSHOP『TENSION』です(^^)☆☆☆■フォロワー様割引■フォローして頂いている方に限り、全品『10%割引』させて頂きます(≧◇≦)コメントにてお伝えください(^^)!!!※購入後のお値引きはできません。【商品ブランド】spiewak / スピワックス【カラー】カーキ色違いの ブラック も出品中です。【サイズ】・表記 38※実寸を参考にご検討下さい・肩幅 49㎝・身幅 60㎝・着丈 前64㎝ ※襟高抜き・袖丈 65㎝ ※素人採寸となりますので、多少の誤差はご理解下さい。【商品状態】目立った傷や汚れなど見受けられず、この年代としては非常に良い状態かと思います。あくまで年代物の古着となりますので、ご理解頂ける方のみご検討下さいませ。こちらの他にも同ブランド・類似アイテムを多数出品しております!!是非ショップの方もご覧下さい(^^)ショップはこちら⇒⇒⇒ #make_your_feel★★★★★★★お好きな方★★★★★★★ usnavy アメリカ海軍 ゴンズ マークゴンザレス ゴンズジャケット wepジャケット wep wepjacket ミリタリー ミリタリーコーデ ミリタリージャケット vintagemilitary militaryjacket g8jacket ヴィンテージ古着 ヴィンテージジャケット ヴィンテージブルゾン ビンテージ ビンテージ古着 ビンテージジャケット ビンテージブルゾン spiewak スピワック USA USarmy army アーミー ジャケット ブルゾン ミリタリーブルゾン 60年代 70年代 ビンテージ ヴィンテージ キルティング 中綿 ジャケット

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

