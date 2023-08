卸し売り購入 Tulips Paddyhill パディーヒル パフスリーブ プルオーバー Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

Paddyhill Tulipsプルオーバーのホワイトです。

Paddyhill Tulipsプルオーバーのホワイトです。サイズは、ワンサイズ。ぽわん袖が大好きで今年たくさん買いすぎてしまい出品します。右肩にごく小さな点がついていますが一度短時間着用のみなので状態は良いです曲線を描く立体的な袖が印象的なニットプルオーバー。表情がありながらもなめらかで落ち着いた光沢感と細かな編みにより立体的なフォルムをつくり出し、気品のある一着。お袖部分は、よりきれいな曲線をつくり出すため、リンキングという手法を用い、職人がひと目ずつ針に刺しながらつなぎ合わせています。ボトムスにインしても、そのままでも、ポワンとしたお袖が目を惹きます。Paddy hill保護者会入園式入学式CygneYoriシーニョシーニュカラー···ホワイト

