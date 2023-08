超高品質で人気の ラブライブ！サンシャイン!! Aqours ライブBlu-ray セット アニメ

高評価200記念

※即購入OKです。

中古品として、DISCに目立った傷もなく全体的に使用感の少ない綺麗な商品です。

あくまで中古品となりますので、完品をお求めの方、神経質な方はご遠慮くださいませ。

※バラ売りはいたしません。

「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 3rd LoveLive!Tour~WONDERFUL STORIES~ Blu-ray Memorial BOX〈完全生産限定・6枚組〉」

定価: ¥ 29,700

「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 4th LoveLive!~Sailing to the Sunshine~ Blu-ray Memorial BOX〈完全生産限定・5枚組〉」

定価: ¥ 19,800

「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 5th LoveLive!~Next SPARKLING!!~ Memorial BOX〈完全生産限定・5枚組〉」

定価: ¥ 19,800

#Bluray #Blu_ray #ブルーレイ #限定盤 #アニメ

2019年6月にメットライフドームで開催された『ラブライブ!サンシャイン!!』の主人公グループ、Aqoursの5thライヴ。スクール・アイドルらしく、夢を語り、夢を応援する前向きソングを満載する。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

