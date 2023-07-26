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出産祝い 空調服　ベスト　フルセット【バートル　AC1034D　色98　KS-10ltd】 ベスト

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【16,280円→12,500円】
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商品の情報

商品のサイズL
商品の状態新品、未使用
★新品早いもの勝ち！★【16,280円→12,500円】新品未使用！！ 早い者優先！！ 即購入、大歓迎！！！ ◎バートルの空調ベスト＆クロダルマのKS-10ltdのフルセット◎ 限定カラー空調ベスト（AC1034D）限定リチウムイオンバッテリー＆ファンセット（KS-10ltd）☆空調ベストカラー☆ 98.カーディナル☆サイズ☆ M（色感・サイズ感はコメント下さい）☆セット内容☆空調ベストｘ1、バッテリーｘ1ACアダプターｘ1、充電ケーブルｘ1ファンｘ2、2股ケーブルｘ1取り扱い説明書ｘ2ベスト穴の直径　約9.0cm胸囲：120cm肩幅：47cm着丈：68cm生地本体：ポリエステル100％別布：ナイロン100％！！値引き不可！！ 画像確認し、ご理解いただける方のみ、ご購入ください。 #DGZ#バートル#クロダルマ#空調服#フルセット

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出産祝い 空調服　ベスト　フルセット【バートル　AC1034D　色98　KS-10ltd】 ベスト

0分钟前

出産祝い 空調服　ベスト　フルセット【バートル　AC1034D　色98　KS-10ltd】 ベスト

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