本物の 光触媒　人工観葉植物　フェイクグリーン　ドラセナコンパクト1.25 植物/観葉植物

#太郎在庫確認一覧

【ヒソカ様専用】アロエ ハイブリッド

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プルメリア 苗 苗木 GCCC & Green迷彩

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P.Elsa エルサ F307 Platycerium ビカクシダ スポア①



ご成約済【メルカリ便121】ヤマアジサイ 苗 山紫陽花 深山八重紫 酔湖姫

ウォールグリーン、光の楽園、フラワー、フェイク、ハンドメイド、造花、アーティフィシャル‼️

ささみ様 多肉植物棚 TB-NW60



アガベ チタノタ ボール型 胴切り株

⚠️サイズ約 幅50×奥行50×高さ125cm

ジュンコ様専用

※商品サイズは、花や葉が広がった状態での全体サイズ（器も含めた高さ）になります。

超希少❗️ラフィドフォラ テトラスペルマ“パラゴン”斑入り ハーフムーン

器ポリプロピレン（丸鉢・F）

Gasteria【hybrid】79

サイズ：約 上面Φ24

【送料込み】Sesamothamnus セサモタムナス ルガルディー



庭石 まとめ売り パワーストーン 風水 開運



大型 フィカス リラータ 〜柏葉ゴム〜 曲がり仕立て 陶器鉢 植え込み発送

⚠️光触媒は有機物を酸化分解しますのでウイルスも細菌もその種類を問いません。すなわち、インフルエンザ・ウイルスもノロ・ウイルスも同様とお考え下さい。

アンスリウムフーケリー鉢植え 信楽焼



400アガベ チタノタ 純血ジャガーノート 子株



アガベ アガベチタノタ ゴリ猫 レッドキャットウィーズル サンクラウン 赤猫



【良品】ディッキア(dyckia fosteriana)

光触媒とは、光のエネルギーによって触媒作用を発揮し有機物を分解します。不快な臭いを元から分解して消滅させます。またインフルエンザウィルス、ノロウィルス、もちろん分解し消滅させます。

イングリッシュ コンス。。。ト バラ 大苗正規品



パキポディウム カクチペス 抜き苗 多頭株

人工観葉植物に光触媒加工した場合、半永久的に光触媒の働きは持続します。光触媒（酸化チタン）そのものは劣化したり消耗することが無いからです。

多肉植物 アガベ アメリカーナ 華厳 白中斑 13株 大株



桂（カツラ）盆栽 S001



NO.263【超入手困難】スズカカンアオイ 斑入り

【抗ウィルス】

アガベ チタノタ スナグルトゥース 発根済み！

強力です。2000ルクスの可視光下でインフルエンザウィルスが1/20以下になります。

同梱 追加



光触媒 人工観葉植物 ウォールグリーン フェイクグリーン パキラ150150

【抗菌】

コミフォラワイティSRL鉢付

可視光条件で優れた効果

サンスベリア ロリダ



ドルフィンネックレス

【VOC分解】

更にお値下げ！5月入荷！チタノタ ドワーフ 種子 1500粒

吸着ではなく、しっかり分解

アンスリウム 観葉植物 水耕栽培（お花が長く咲きます



耐寒性 特大美種 アガベ オバティフォリア フロスティブルー 霜降りブルー

【防臭】

JMD ディッキア Dyckia まとめ売り JMD棚24番 10株

悪臭3種（アンモニア、硫化水素

アガベ チタノタ NO：1‼️

（腐乱臭）メチルメルカプタン（生ゴミ臭）、アセトアルデヒド（タバコ臭）に優れた効果

② アガベ シーザー 発根済



《現品》青枝垂れ紅葉（アオシダレモミジ）樹高1.6ｍ（根鉢含まず）12【苗木】



ビカクシダ ホルタミー ワイルド



庭石(赤石)



【レア/塊根植物】ドルステニア ギガス 11



valiem warp M



★超豊産性で人気の希少品種 ブランシュダルジャンテイユの苗の出品です①！



アガベ チタノタ 特選 丸葉黒鯨 強棘 短葉 厚葉 極上美株L22031



カーバンクル

★★★★★★★★★★★★★★★★

アガベ レア ドラゴントゥース 覆輪斑

#造花#インテリア小物#装飾花 #テーブル花 #アートフラワー #フェイク#消臭#正月#クリスマス#母の日#父の日#敬老#インテリア#リース#リビング#ガーデニング#結婚ブライダル#薔薇#フェイクグリーン#アレンジフラワー#観葉植物#誕生日

パキポディウム 恵比寿笑い接木 ラメリー台 3号鉢



n/oh N/OH 石付 尖閣ガジュマル センカクガジュマル



【鉢ごと】アガベ チタノタ ブラックアンドブルー 01



アガベ チタノタ レッドキャットウィーズル ゴリ猫 赤猫



アガベ ユタエンシス エボリスピナ 大株



P.FSQ vp7 ビカクシダ コウモリラン



アガベ パリートランカータ 地植え株 ❶



№660 スキンダプサス ジェイドサテン ダークフォーム



多肉植物アガベ チタノタ 球状金鯨強刺し極上株



1️⃣多肉植物 寄せ植え そのまま飾れる(՞ . .՞)੭" ゴブレット



オアハカオテロイ



アガベ チタノタナンバーワン錦



光触媒 人工観葉植物 フェイクグリーン ドラセナコンパクト1.25



アガベ 氷山 10株セット！ 多肉植物



アガベ 吉祥冠錦 2子株付き



chayoogurtさん専用 山採りハイノキ / 47



おらいさん苗 サンセットグレイ ミックスベリア 新作



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【在庫残り1点】フェニックス ロベレニー 陶器鉢 植え込み発送



アガベ チタノタ FO222 fo-222 ブツブツ ぶつぶつ 強棘 強刺



17.hanaju様



貴風盆栽 自信作の五葉松 那須五葉松 ほぼ直幹 樹齢25年程 メルカリ便発送



ストレチア オーガスタ 7号鉢（高さ116×横85㎝）



ピンクアルペンローゼ/大株【現品】管理24145 【植木/庭木/苗木】



多肉植物アガベ チタノタ シ一ザ一



RWP2スモークツリー接木高さ70cm鉢物大苗赤白桃3品種3本セット



耐寒性 大苗 アガベ 吉祥天錦 抜き苗送料込み



ママ6様、専用3ケース P



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多肉植物 4種カット苗

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

#太郎在庫確認一覧 ⇧ ⇧こちらクリック、一発確認ウォールグリーン、光の楽園、フラワー、フェイク、ハンドメイド、造花、アーティフィシャル‼️⚠️サイズ約 幅50×奥行50×高さ125cm※商品サイズは、花や葉が広がった状態での全体サイズ（器も含めた高さ）になります。器ポリプロピレン（丸鉢・F）サイズ：約 上面Φ24⚠️光触媒は有機物を酸化分解しますのでウイルスも細菌もその種類を問いません。すなわち、インフルエンザ・ウイルスもノロ・ウイルスも同様とお考え下さい。光触媒とは、光のエネルギーによって触媒作用を発揮し有機物を分解します。不快な臭いを元から分解して消滅させます。またインフルエンザウィルス、ノロウィルス、もちろん分解し消滅させます。人工観葉植物に光触媒加工した場合、半永久的に光触媒の働きは持続します。光触媒（酸化チタン）そのものは劣化したり消耗することが無いからです。 【抗ウィルス】強力です。2000ルクスの可視光下でインフルエンザウィルスが1/20以下になります。【抗菌】可視光条件で優れた効果【VOC分解】吸着ではなく、しっかり分解【防臭】悪臭3種（アンモニア、硫化水素（腐乱臭）メチルメルカプタン（生ゴミ臭）、アセトアルデヒド（タバコ臭）に優れた効果★★★★★★★★★★★★★★★★#造花#インテリア小物#装飾花 #テーブル花 #アートフラワー #フェイク#消臭#正月#クリスマス#母の日#父の日#敬老#インテリア#リース#リビング#ガーデニング#結婚ブライダル#薔薇#フェイクグリーン#アレンジフラワー#観葉植物#誕生日#壁掛け♯ガラス♯花瓶♯盆栽#多肉植物#苔♯園芸#ガーデニング#一輪挿し#ドライフラワー#陶器#プレゼント#ギフト♯入学♯花束♯退職祝♯引越し♯エアープランツ♯米寿♯お中元♯お歳暮♯仏花♯お盆光の楽園、185K20019800.19400

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いしちゃん様専用Cavaliere苗 いちじく苗 イチジク苗センナメリディオナリスオアハカ オテロイ アガベ チタノタ 多肉植物 SRL 鉢