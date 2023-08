球数が少なくかなりレアなモデルです。Stock xでは完売、farfetchでは235,900円で一点だけ販売されていました。さらに円安に伴い価値がどんどん高まっています。

球数が少なくかなりレアなモデルです。Stock xでは完売、farfetchでは235,900円で一点だけ販売されていました。さらに円安に伴い価値がどんどん高まっています。・Rick owens Maximal Runner リックオウエンス マキシマルランナー メガレース Made in Italy イタリア製・購入時の価格 158,500円 SSENSEにて購入・極美品一度だけ10〜15分ほど着用。短時間なのでほぼ未使用の新品に近い状態です。レザーなので長く愛用できます。・サイズ 43(日本サイズ約28cm)ゴールデンサイズの43。普段27〜28cmの方にフィットすると思います。・付属品1 専用箱(箱上部に小さな汚れあり、7枚目の写真)2 メンテナンスカード・カラー ブラック 黒「BTS Suga着用」「トラヴィススコット着用」「エイサップロッキー着用」---------------------------------------------MAXIMAL RUNNER リックオウエンス マキシマルランナー Mega laced メガレース LEATHER レザー JUMBO ジャンボShoes シューズ スニーカー ラモーンズ made in Italy イタリア産BTS バンタン 防弾少年団 Suga着用 V着用 テヒョン テテ着用Travis ScottトラヴィススコットBadhop ワイザーPrada プラダ Saint LaurentサンローランRick owens リックオウエンスFOG フィアオブゴッド Essentials エッセンシャルズ Stone island ストーンアイランドcomme des garcons コムデギャルソンYOJI YAMAMOTO ヨウジヤマモトmartin margiela マルジェラacne studios アクネ undercover アンダーカバー RAF SIMONS ラフシモンズ

