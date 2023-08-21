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高評価なギフト 6/26 出品　Crescent Luna ネックレス　デルタ ネックレス

商品の説明

有名芸能人も着用するブランドの物です。
CARTIER サントス ドゥ カルティエ ネックレス K18YG 未開封
去年購入しましたが新しい物を買い着用していないため出品します。購入した金額の半額以下に設定しています。ぜひご検討下さいませ。
avalanche silver 925 ネックレス　アヴァランチ

インディアンジュエリー　レオナルドネズ　ナバホ　ネックレス
アイテムサイズ
レア美品　セリーヌ　インゴット　プレート　チャーム　ネックレス
サイズ 縦 横 内周 アジャスター
studio T&Y ペンダントトップ
20mm 20mm 450mm 50mm
EYEFUNNY ナンバー １８金 ダイヤモンド　イエローゴールド

アヴァランチ スクリューネックレス 45cm
素材
ギャラ付き　Horizon Blue ホリゾンブルー eagle イーグル
カラー：シルバー×ブラック
キューバンチェーン　マイアミ幅23ミリ24パヴェ留めゴールド喜平ネックレスLEX
素材：SV925×ブラックレジン
劔屋　天裕劔　ネックレス　ペンダントのみ

jieda mix stone necklace 21AW
材質···シルバー
ターコイズペンダント　インディアンジュエリー　navajo ナバホ

janji TOKYO 「MEMORIAL」ゴールド　ロケット　未開封
カラー···ブラック

グッチ　ネックレス　ディアマンテ　シルバー925

商品の情報

ブランドクレセントルナ
商品の状態目立った傷や汚れなし
有名芸能人も着用するブランドの物です。去年購入しましたが新しい物を買い着用していないため出品します。購入した金額の半額以下に設定しています。ぜひご検討下さいませ。アイテムサイズサイズ 縦 横 内周 アジャスター20mm 20mm 450mm 50mm素材カラー：シルバー×ブラック素材：SV925×ブラックレジン材質···シルバーカラー···ブラック

商品の情報

ブランドクレセントルナ
商品の状態目立った傷や汚れなし

高評価なギフト 6/26 出品　Crescent Luna ネックレス　デルタ ネックレス

22分钟前

高評価なギフト 6/26 出品　Crescent Luna ネックレス　デルタ ネックレス

¥11,111 ¥9,444

(税込) 送料込み
12
7
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出品者

e964843

 1387

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コメント (7)

e964843
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≪Crescent Luna/クレセントルナ≫DELTA /デルタ/ネックレス

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【Crescent Luna(クレセントルナ)】TOKYO -Lサイズ- (ネックレス Silver925 東京 メッセージ アクセサリー ギフト プレゼント) | Ａ-ＳＥＬＥＣＴ

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山下智久 - 【Crescent Luna(クレセントルナ)】ネックレスの通販 by

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