⭐︎値下げ交渉、即決希望、専用出品、取り置き不可です。これらに関するコメントを頂いてもスルーor削除いたしますのでご注意ください

即購入OK!購入前コメント不要です

■商品名

9THIRTY Yohji Yamamoto FW22 シグネチャーロゴ

■購入先

Yohji Yamamoto 直営店

■状態

新品購入後、着用する機会がないまま保管していました。屋内で試着のみの美品です。少しよれていますがショッパーもお付けします。

タバコ・ペット無し、におい移りありません

■カラー・サイズ

ブラック

56.8 - 60.6cm(ONE SIZE)

※単位はセンチメートル

※多少の誤差はご容赦ください

■お読みください

・価格は当方の意思でのみ定期的に変更をいたします

・先に購入の方優先です。コメント中でも購入可です

・すり替え防止のためご購入後の返品は一切不可です

商品の情報 ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 未使用に近い

