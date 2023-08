ご覧頂き有難うございます!

90s MLB デトロイトタイガースのベースボールキャップです。

キャップではヤンキースやレイダースなどと同等の人気があるデトロイトタイガースです。

またこちらはラッパーのICE CUBEが着用していた大きいタイプの“D”の刺繍が入るレアなやつです。

状態もミントコンディションで文句無しです。

▪️商品状態

汚れやダメージの少ないミントコンディションです。

古着屋、ヴィンテージショップで扱っているレベルになり古着、ヴィンテージ衣料に関してご理解がない方、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

出来る限りダメージ等は詳細に記載する様にしておりますが素人の検品の為、見落としがある場合もございます。

少しでも気になる点がありましたら、購入前に質問お願い致します。

80s 90s usa アメリカ 古着 ヴィンテージ ビンテージ MLB NFL starter supreme デトロイトタイガース アイスキューブ オールド

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

