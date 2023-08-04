経典ブランド SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ　（5/8まで限定出品） K-POP/アジア

SEVENTEEN
パクゴヌク "ボイプラ 100% 正規品 BOYS PLANET 限定 トレカ
Ode to you in JAPAN
TXT トレカ FC2期 継続特典(非売品)
BTS ジン 生写真
An Ode HMV 会場限定 抽選会
BTS memories of 2018 Blu-ray テテトレカ付き
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EXO カイ セット
ASTRO チャウヌ リリイベ 個別サイン会参加券 お渡し会 渋谷
愛知会場にて当選しました
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各会場各メンバー100枚ずつしかない直筆サイン入りチェキです。
IVE ユジン トレカ
初期から光にかざさないとわからない程度の縦に透明な線が入っています（2枚目参照）が撮影時の仕様かと思われます。
ENHYPEN ジョンウォン FC継続 更新 特典 トレカ 制服
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ヨンジュン メモリーズ 2021,2022トレカセット
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