お知らせ ログイン 会員登録 出品
経典ブランド SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ　（5/8まで限定出品） K-POP/アジア

商品の説明

SEVENTEEN
パクゴヌク "ボイプラ 100% 正規品 BOYS PLANET 限定 トレカ
Ode to you in JAPAN
TXT トレカ FC2期 継続特典(非売品)

BTS ジン 生写真
An Ode HMV 会場限定 抽選会
BTS memories of 2018 Blu-ray テテトレカ付き
ホシ 直筆サイン チェキ
EXO カイ セット

ASTRO チャウヌ リリイベ 個別サイン会参加券 お渡し会 渋谷
愛知会場にて当選しました
NCT dream ジェミン SMCU トレカ　セット
各会場各メンバー100枚ずつしかない直筆サイン入りチェキです。
IVE ユジン トレカ
初期から光にかざさないとわからない程度の縦に透明な線が入っています（2枚目参照）が撮影時の仕様かと思われます。
ENHYPEN ジョンウォン FC継続 更新 特典 トレカ 制服

ソンミ - Full Moon / SUNMI, Wonder Girls
お値下げ✖️
TWICETV 2018 ツウィ トレカ
硬質ケース+防水対策しメルカリ便で発送致します

スキズ リノ ハイタッチ

商品の情報

商品の状態新品、未使用

ヨンジュン　メモリーズ　2021,2022トレカセット
SEVENTEENOde to you in JAPANAn Ode HMV 会場限定 抽選会ホシ 直筆サイン チェキ愛知会場にて当選しました各会場各メンバー100枚ずつしかない直筆サイン入りチェキです。初期から光にかざさないとわからない程度の縦に透明な線が入っています（2枚目参照）が撮影時の仕様かと思われます。お値下げ✖️硬質ケース+防水対策しメルカリ便で発送致します

商品の情報

商品の状態新品、未使用

経典ブランド SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ　（5/8まで限定出品） K-POP/アジア

25分钟前

経典ブランド SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ　（5/8まで限定出品） K-POP/アジア

¥23,000 ¥12,880

(税込) 送料込み
3
8
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

4ee5230c03

 1508

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (8)

4ee5230c03
経典ブランド SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ　（5/8まで限定出品） K-POP/アジア 経典ブランド SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ　（5/8まで限定出品） K-POP/アジア

SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ （5/8まで限定出品）-

SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ （5/8まで限定出品）-


良好品】 SEVENTEEN 直筆サイン入りチェキ （5/8まで限定出品） 会場

良好品】 SEVENTEEN 直筆サイン入りチェキ （5/8まで限定出品） 会場


2022年最新春物 SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ 出品

2022年最新春物 SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ 出品


2022年最新春物 SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ 出品

2022年最新春物 SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ 出品


2022年最新春物 SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ 出品

2022年最新春物 SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ 出品


2022年最新春物 SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ 出品

2022年最新春物 SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ 出品


2022年最新春物 SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ 出品

2022年最新春物 SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ 出品

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 経典ブランド SEVENTEEN ホシ 会場限定 直筆サイン入りチェキ　（5/8まで限定出品） K-POP/アジア
© www.inba.net, Inc.