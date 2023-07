【お得】 ルイヴィトン　モノグラム　Tシャツ　Lサイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

★お支払い確認後、24時間以内に発送致します。

【ブランド名】ルイヴィトン

【商品名】ルイヴィトン モノグラム Tシャツ

【状態】新品

【サイズ】Lサイズ

【 お値下げについて】

大幅な値下交渉はスルーさせて頂きます。

状態に準じた適正売値相場を大幅に下回るような値下げは出来かねますので御理解ください。

【返品について】

商品が万が一偽物の場合は、全額返金致しますのでご安心してご購入下さい。

送料無料、即購入OKです!

南青山のセレクトショップにて購入したものになります。

購入したはいいものの着用しなかったため、出品致します。

目立った汚れなどは見当たりませんが、細かい傷などはあるかと思います。その他気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

