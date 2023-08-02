本店は ウィリアム・モリス - ハニーサクル & チューリップ (MM5945) 生地/糸

大人気！ウィリアム・モリス William Morris

ヴィンテージファブリック フィンランド製 北欧ヴィンテージ 北欧インテリア



古布 藍染 垂れ幕 綿（一部）（D D）専用

「ハニーサクル & チューリップ - Honerysuckle & Tulip」のカーテン生地です。

正絹綴地螺鈿加工お太鼓袋帯



北欧絵織糸

川島織物セルコン製の正規品。品番は、MM5945 (G)。

ハンドメイド生地大量【まとめ売り】



リバティプリント カットクロス❁ウィルトシャー ジュエルボックスコレクション

サイズ：巾141㎝ 縦リピート65.4㎝ 横リピート70.5㎝

じんこ様

素材：ポリエステル100％

ミーチャン様ご専用 絞り浴衣リメイク用生地

定価：13,530円/ｍ （税込）

◆こうの早苗◆キラキラポーチ◆別売りライトストーン付De tout coeur



クロスステッチ キット☆読書の少女

こちらの生地は1.3メートルになります。（定価 17,589円分）

20 ヌメ革ハギレ ネイビー

縦リピート 2柄は保証します。

FN10298y 10303y 着物 正絹 未使用 反物 花柄

洗濯ラベルを同梱します。

ANNA SUI 帯



【ハンドメイドキット】お花と和菓子の縁起つるし飾り 新品未開封品12個＋つり輪



ミナペルホネン タンバリン ライトベージュ



73．ちりめんオレンジ地菊笹梅柄長襦袢リメイク材料正絹

発送までに1週間程度かかる場合がございます。

Ana＊*☆♪様専用 ドールパネル生地 レア

また、発送の際のたたみジワはご了承くださいませ。

._.a様オーダーページ



[S1・S4]ダイヤ毛糸 海島綿 シェルピンク他/2色系15玉 高級糸 サマー糸

ご希望のメートル数での出品も可能です。

★ぴーすけ様★おまとめ品

ご入用の方は、コメントください。

クロスステッチ刺繍キット2点おまとめ



◆新品▽【c105】COSMO 刺繍糸 25番 8m 日本製 綿100%

カラー...グリーン

YUWA他、綿麻生地数種類

柄・デザイン...花柄

新品未使用 着物仕立て上がり美品

生地...その他

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

大人気！ウィリアム・モリス William Morris 「ハニーサクル & チューリップ - Honerysuckle & Tulip」のカーテン生地です。川島織物セルコン製の正規品。品番は、MM5945 (G)。サイズ：巾141㎝ 縦リピート65.4㎝ 横リピート70.5㎝素材：ポリエステル100％定価：13,530円/ｍ （税込）こちらの生地は1.3メートルになります。（定価 17,589円分）縦リピート 2柄は保証します。洗濯ラベルを同梱します。発送までに1週間程度かかる場合がございます。また、発送の際のたたみジワはご了承くださいませ。ご希望のメートル数での出品も可能です。ご入用の方は、コメントください。カラー...グリーン柄・デザイン...花柄生地...その他

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

5/19キスイヤ猫ちゃん(大)再入荷❣️✨パネル猫ちゃん生地③✨オーダー用❤️ラベンダー5m オレンジ3m