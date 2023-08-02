本店は ウィリアム・モリス - ハニーサクル & チューリップ (MM5945) 生地/糸

大人気！ウィリアム・モリス William Morris
ヴィンテージファブリック フィンランド製 北欧ヴィンテージ 北欧インテリア
古布 藍染 垂れ幕 綿（一部）（D D）専用
「ハニーサクル & チューリップ - Honerysuckle & Tulip」のカーテン生地です。
正絹綴地螺鈿加工お太鼓袋帯
北欧絵織糸
川島織物セルコン製の正規品。品番は、MM5945 (G)。
ハンドメイド生地大量【まとめ売り】
リバティプリント カットクロス❁ウィルトシャー ジュエルボックスコレクション
サイズ：巾141㎝ 縦リピート65.4㎝ 横リピート70.5㎝
じんこ様
素材：ポリエステル100％
ミーチャン様ご専用 絞り浴衣リメイク用生地
定価：13,530円/ｍ （税込）
◆こうの早苗◆キラキラポーチ◆別売りライトストーン付De tout coeur
クロスステッチ キット☆読書の少女
こちらの生地は1.3メートルになります。（定価 17,589円分）
20 ヌメ革ハギレ ネイビー
縦リピート 2柄は保証します。
FN10298y 10303y 着物 正絹 未使用 反物 花柄
洗濯ラベルを同梱します。
ANNA SUI 帯
【ハンドメイドキット】お花と和菓子の縁起つるし飾り 新品未開封品12個＋つり輪
ミナペルホネン タンバリン ライトベージュ
73．ちりめんオレンジ地菊笹梅柄長襦袢リメイク材料正絹
発送までに1週間程度かかる場合がございます。
Ana＊*☆♪様専用 ドールパネル生地 レア
また、発送の際のたたみジワはご了承くださいませ。
._.a様オーダーページ
[S1・S4]ダイヤ毛糸 海島綿 シェルピンク他/2色系15玉 高級糸 サマー糸
ご希望のメートル数での出品も可能です。
★ぴーすけ様★おまとめ品
ご入用の方は、コメントください。
クロスステッチ刺繍キット2点おまとめ
◆新品▽【c105】COSMO 刺繍糸 25番 8m 日本製 綿100%
カラー...グリーン
YUWA他、綿麻生地数種類
柄・デザイン...花柄
新品未使用 着物仕立て上がり美品
生地...その他
5/19キスイヤ猫ちゃん(大)再入荷❣️✨パネル猫ちゃん生地③✨オーダー用❤️
ラベンダー5m オレンジ3m
大人気！ウィリアム・モリス William Morris 「ハニーサクル & チューリップ - Honerysuckle & Tulip」のカーテン生地です。川島織物セルコン製の正規品。品番は、MM5945 (G)。サイズ：巾141㎝ 縦リピート65.4㎝ 横リピート70.5㎝素材：ポリエステル100％定価：13,530円/ｍ （税込）こちらの生地は1.3メートルになります。（定価 17,589円分）縦リピート 2柄は保証します。洗濯ラベルを同梱します。発送までに1週間程度かかる場合がございます。また、発送の際のたたみジワはご了承くださいませ。ご希望のメートル数での出品も可能です。ご入用の方は、コメントください。カラー...グリーン柄・デザイン...花柄生地...その他