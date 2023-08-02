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本店は ウィリアム・モリス - ハニーサクル & チューリップ (MM5945) 生地/糸

商品の説明

大人気！ウィリアム・モリス William Morris
ヴィンテージファブリック フィンランド製 北欧ヴィンテージ 北欧インテリア

古布　藍染　垂れ幕　綿（一部）（D D）専用
「ハニーサクル & チューリップ - Honerysuckle & Tulip」のカーテン生地です。
正絹綴地螺鈿加工お太鼓袋帯

北欧絵織糸
川島織物セルコン製の正規品。品番は、MM5945 (G)。
ハンドメイド生地大量【まとめ売り】

リバティプリント　カットクロス❁ウィルトシャー　ジュエルボックスコレクション
サイズ：巾141㎝　縦リピート65.4㎝　横リピート70.5㎝
じんこ様
素材：ポリエステル100％
ミーチャン様ご専用 絞り浴衣リメイク用生地
定価：13,530円/ｍ　（税込）
◆こうの早苗◆キラキラポーチ◆別売りライトストーン付De tout coeur

クロスステッチ キット☆読書の少女
こちらの生地は1.3メートルになります。（定価 17,589円分）
20　ヌメ革ハギレ　ネイビー
縦リピート　2柄は保証します。
FN10298y 10303y 着物 正絹 未使用 反物 花柄
洗濯ラベルを同梱します。
ANNA SUI 帯

【ハンドメイドキット】お花と和菓子の縁起つるし飾り　新品未開封品12個＋つり輪

ミナペルホネン タンバリン ライトベージュ

73．ちりめんオレンジ地菊笹梅柄長襦袢リメイク材料正絹
発送までに1週間程度かかる場合がございます。
Ana＊*☆♪様専用　ドールパネル生地　レア
また、発送の際のたたみジワはご了承くださいませ。
._.a様オーダーページ

[S1・S4]ダイヤ毛糸　海島綿　シェルピンク他/2色系15玉　高級糸　サマー糸
ご希望のメートル数での出品も可能です。
★ぴーすけ様★おまとめ品
ご入用の方は、コメントください。
クロスステッチ刺繍キット2点おまとめ

◆新品▽【c105】COSMO 刺繍糸 25番 8m 日本製 綿100%
カラー...グリーン
YUWA他、綿麻生地数種類
柄・デザイン...花柄
新品未使用　着物仕立て上がり美品
生地...その他

5/19キスイヤ猫ちゃん(大)再入荷❣️✨パネル猫ちゃん生地③✨オーダー用❤️

商品の情報

商品の状態未使用に近い

ラベンダー5m オレンジ3m
大人気！ウィリアム・モリス William Morris 「ハニーサクル & チューリップ - Honerysuckle & Tulip」のカーテン生地です。川島織物セルコン製の正規品。品番は、MM5945 (G)。サイズ：巾141㎝　縦リピート65.4㎝　横リピート70.5㎝素材：ポリエステル100％定価：13,530円/ｍ　（税込）こちらの生地は1.3メートルになります。（定価 17,589円分）縦リピート　2柄は保証します。洗濯ラベルを同梱します。発送までに1週間程度かかる場合がございます。また、発送の際のたたみジワはご了承くださいませ。ご希望のメートル数での出品も可能です。ご入用の方は、コメントください。カラー...グリーン柄・デザイン...花柄生地...その他

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商品の状態未使用に近い

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1分钟前

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¥14,000 ¥11,900

(税込) 送料込み
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84e21c

 1897

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84e21c
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