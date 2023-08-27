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人気が高い Sale!【リーバイス501】米国製 W28L36 デニム/ジーンズ

商品の説明

カラー···ブルー
【SNIDEL/Levi's®】ハイスリムストレート(レングス27)
人気モデル···リーバイス 501
MOUSSY MVS FLARE 人気完売デニム
デニムカラー/デザイン···濃紺(インディゴブルー)
ブラックデニム　リヴィントーン　cityshop

DIANTE★クラッシュスキニー　南ちゃん着
リーバイス501です。W28L36のため、サイズはMサイズとしています。当時大丸デパートで購入しました。1度程しか履かず保管していましたので綺麗な状態です。
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股下は素人測りですが約75cmです。
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#リーバイス
レディース Levi’s 501 150周年 28/28
#リーバイス501

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商品の情報

商品のサイズM
ブランドリーバイス
商品の状態目立った傷や汚れなし

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カラー···ブルー人気モデル···リーバイス 501デニムカラー/デザイン···濃紺(インディゴブルー)リーバイス501です。W28L36のため、サイズはMサイズとしています。当時大丸デパートで購入しました。1度程しか履かず保管していましたので綺麗な状態です。股下は素人測りですが約75cmです。#リーバイス#リーバイス501

商品の情報

商品のサイズM
ブランドリーバイス
商品の状態目立った傷や汚れなし

人気が高い Sale!【リーバイス501】米国製 W28L36 デニム/ジーンズ

15分钟前

人気が高い Sale!【リーバイス501】米国製 W28L36 デニム/ジーンズ

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リーバイス501xx ヴィンテージ バレンシア工場 LEVI'S 米国製 W30L36 復刻 MADE IN THE USA

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楽天市場】【7%OFF SALE】 リーバイス プレミアム LEVIS PREMIUM Made

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