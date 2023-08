閲覧ありがとうございます✨

キタムラリュック、レザー、R-0675

気になることがあればお気軽にコメント下さい!

○アイテム

○サイズ

縦 41cm

横 37cm

マチ11.5cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷、汚れありません。

トリーバーチのオールリザーのリュックサック。

ダークグリーンのお色が大人です。

保管袋付き。

○カラー

ダークグリーン

○素材

レザー

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

古物市場にて購入しました。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 ブランド トリーバーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

