■factelier

エアーブルゾン

ジップアップ(袖ポケット無し)/グレー

定価¥12,100

ギフトラッピング付き

新品未使用

以前貰ったものですが

サイズが合わず使わないまま

暗所にて保管しておりました

ギフトボックス・リボン・内袋・タグ

全てついております

配送の際はリボンもボックスに入れて

水濡れ・潰れ防止をして

送らせていただきます

箱自体も汚れなく美品ですので

プレゼントとして

そのままご利用いただけるかと思います

あくまでも素人保管・中古品だと

理解していただける方のみ

ご購入お願い致します!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ファクトリエ 商品の状態 新品、未使用

■factelier エアーブルゾン ジップアップ(袖ポケット無し)/グレー 定価¥12,100 ギフトラッピング付き 新品未使用以前貰ったものですがサイズが合わず使わないまま暗所にて保管しておりましたギフトボックス・リボン・内袋・タグ全てついております配送の際はリボンもボックスに入れて水濡れ・潰れ防止をして送らせていただきます箱自体も汚れなく美品ですのでプレゼントとしてそのままご利用いただけるかと思いますあくまでも素人保管・中古品だと理解していただける方のみご購入お願い致します!

