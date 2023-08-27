2022年のクリスマスの特別な衣装 キャピタル　ヤシの木柄　コットンジャケット その他

キャピタルカントリーのリメイクジャケット未使用品です、サイズ2,着丈70,肩幅44,身幅47,誤差はご了承ください、個人保管のご理解ある方でお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド キャピタル 商品の状態 新品、未使用

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