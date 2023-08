2023年1月コジマ電機オンライン店にて購入

使い回数少ないの為美品です!

外箱、付属品も全部揃っております。

カップ受け皿ステンレス部分は傷つきやすいので若干の傷があります。

ラテアート練習のためデロンギエスプレッソマシン スティローザ 購入しましたので、こちら不要になります。

美品です❣️早いもの勝ち❣️

商品の情報 ブランド デロンギ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2023年1月コジマ電機オンライン店にて購入使い回数少ないの為美品です!外箱、付属品も全部揃っております。 カップ受け皿ステンレス部分は傷つきやすいので若干の傷があります。ラテアート練習のためデロンギエスプレッソマシン スティローザ 購入しましたので、こちら不要になります。美品です❣️早いもの勝ち❣️電圧/周波数100V(50/60Hz)消費電力1450W外形寸法/重量幅:238mm奥行:430mm高さ:350mm本体重量:9Kgタンク容量/豆ホッパー容量1.8L/250gコーヒー濃度設定つまみ調整抽出量調節1杯:20~180㏄、2杯:40~360㏄コーヒー抽出口高さ(cm)8.6~14.2付属品クリーニングブラシ・計量スプーン・除石灰剤・水硬度チェッカー・簡易マニュアル認定マーク欧州RoHS指令適合原産国ルーマニア●「カフェ・ジャポーネ」機能搭載(レギュラーコーヒー機能)エスプレッソのコクとドリップのすっきりした後味を両立させたカフェ・ジャポーネ機能搭載。豆をハンドドリップのように蒸らしながら抽出するので、芳香な香りとうまみを凝縮された●スチーム機能でカプチーノもカフェラテも思いのままエントリーモデルでは初めて搭載された、フロス調整つまみ。つまみを上下するだけでカプチーノに最適なフロスミルク、カフェラテに最適なスチームミルク●いつでも豆を挽きたて。香りを逃さず、豆を挽くエスプレッソの豆を挽くのに最適なコーン式グラインダーを採用。低速回転で豆を挽くため、摩擦熱が発生しにくく、エスプレッソの命であるアロマを逃しません。また、粒度を均一にできる点も魅力です。●お手入れ簡単!抽出後のかすもラクラクお掃除かす受けを手前から引き出して、たまったコーヒーかすを簡単に捨てられます。●前面オペレーションで簡単に取り外せる給水タンクマシンの前面からスライドできる給水タンク。水の補充やお掃除が簡単に行えます。●抽出温度設定:4段階●着脱式抽出ユニット●ディスプレイ表示:アイコン表示●ミルクの泡立て:手動●スチームノズル:二重構造高性能ミルクフロスター●除石灰洗浄プログラム●給湯機能●節電機能

商品の情報 ブランド デロンギ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

