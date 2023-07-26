最安挑戦！ 【最大値下げ】BERWICH ベルウィッチ　scotch　スコッチ 　46 スラックス

2年程前にBEAMSFで購入した、ベルウィッチのスコッチになります。

コムデギャルソンオムプリュス 18AW 寅壱パンツ

カラーはグレーで、フランネル素材です。

Wool gabardine pants

サイズは46です。

【新品未使用】CANALI ウールスラックス パンツ 48



【RRL】ダブルアールエル スラックス 光沢ネイビートラウザーパンツ

10回程度着用しています。

【新品】ETHOSENS HONEYCOMB TAPERED SLACKS



【新品未使用】SCYE BASICS ウールパンツ

普段48を着用しますが、ベルウィッチはヒップ周りにゆとりがあり、46にしました。

アンダーカバー undercover スラックス



【新品】CULLNI ベルト２タックパンツ

仕様はサイドアジャスターでアウトツープリーツになります。

【即完売】入手困難BELINDAチェックスラックス



AVALONE ワイドイージースラックス

※出品しているチーニーのブラックスエードのブーツと相性抜群です。

ワコマリア ドーメル ストライプパンツ スラックス レインボーラメ ネイビー

まとめて、購入していただければお値引きいたします。宜しくお願いいたします。

LITTLEBIG 22ssセットアップ



Stretch Typewriter Chef Pants

【サイズ】

YOKE ワイドパンツ トラウザー スラックス ヨーク

ウェスト…80

BURBERRY LONDON ENGLAND パンツ

股上…27

新品 DSQUARED2 ディースクエアード シルク混ウール スラックス 54

ヒップ…108

ストレート XS ネイビー ホワイト レッド 新品

股下…74.5

Our legacy スラックス

裾幅…18.5

DI359 ストレート S グレー ブラック グリーン black green

ダブル幅…4.5

22SS NEAT 80's US FISH TAIL｜STANDARD



デッドストック BURBERRYS CLASSICS ノバチェック パンツ

素人採寸になります。

COMME des GARCONS S.A.S boys



【極美品】KRIS VAN ASSCHE パッチワーク スラックス

ユーズドになりますのでご理解のある方宜しくお願いいたします。

dries van noten 3タックワイドパンツ size46



John Lawrence Sullivan サリバンレザースラックス



エトロ スラックス パンツ ドリスヴァンノッテン マルタンマルジェラ

カラー...グレー

90s Levis リーバイス アクション スラックス パンツ USA製

季節感...秋, 冬

新品未使用 needles トラックパンツ ストレート ホワイト



ATON BACK SATIN BASIC PANTS

最大値下げのため、値引き交渉はご遠慮ください。

新作 AKM スラックス カモ柄 パンツ エイケイエム

6/23までこのお値段にします。以降、戻させて頂きますので宜しくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ベルウィッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2年程前にBEAMSFで購入した、ベルウィッチのスコッチになります。カラーはグレーで、フランネル素材です。サイズは46です。10回程度着用しています。普段48を着用しますが、ベルウィッチはヒップ周りにゆとりがあり、46にしました。仕様はサイドアジャスターでアウトツープリーツになります。※出品しているチーニーのブラックスエードのブーツと相性抜群です。まとめて、購入していただければお値引きいたします。宜しくお願いいたします。【サイズ】ウェスト…80股上…27ヒップ…108股下…74.5裾幅…18.5ダブル幅…4.5素人採寸になります。ユーズドになりますのでご理解のある方宜しくお願いいたします。カラー...グレー季節感...秋, 冬最大値下げのため、値引き交渉はご遠慮ください。6/23までこのお値段にします。以降、戻させて頂きますので宜しくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ベルウィッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

STUSSY POLY TRACK PANTrrl ラルフローレン 初期三つ星RRL コットンパンツ 水色2000s PRADA VINTAGE leather slacksRequaL22ss HighWaistcummerbandslacspants【超希少】80s Dickies チビタグ チノパンblurhms Selvage Twill Button Tuck pantsBISHOOL バルーンパンツ極希少✨ PRADA プラダ モヘア×ウール パンツ スラックス ボルドー44ストレート S ベージュ クリーム ホワイト ブラック ネイビー 1