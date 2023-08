コンバースとズッカのコラボスニーカーです。

G様専用ページ



ナイキ エアマックス97 ゲーム ロイヤル メタリックシルバー ユニバーシティ…

デザインが気に入って購入しましたが、足に合わなかったので出品します。

エッヂ8様専用

使用回数は2回なので、美品です。

NIKE zoomx vista grind sp



コンバース ワン ジャックスター新品未使用 レア 28 オールスター 9.5 紫



ADIDAS X DILL SAMBA

サイズ 29.0cm

ジョーダン1 レターマン 26.5cm



new balance ニューバランス M2002 RHN 25cm

箱無し

New Balance M920NBR 28.5cm



レブロン 16 ジェイド

中古品とご理解頂ける方お願いします。

☆美品☆箱付き☆エアマックス 95【NIKE BY YOU】グリーン



Air Jordan 3 Retro "Lucky Green"

即購入OK

(274) ナイキ ブレザー VNTG NIKE BLAZER



JORDAN SON OF 26.5cm



newbalance 992eb

カラー···ブラック

新品・未使用☆Jordan ニューレトロ 1 27.0cm ロイヤル

スニーカー型···ローカット

新品 New balance U9060BD1 bodega

履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド コンバース 商品の状態 未使用に近い

コンバースとズッカのコラボスニーカーです。デザインが気に入って購入しましたが、足に合わなかったので出品します。使用回数は2回なので、美品です。サイズ 29.0cm箱無し中古品とご理解頂ける方お願いします。即購入OKカラー···ブラックスニーカー型···ローカット履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド コンバース 商品の状態 未使用に近い

新品未使用 ZOOM LEBRON NXXT GEN EP レブロンNXXTsalomon TECHAMPHIBIANAdidas Samba サンバ クラシック 23.5cm ③ゆうくん様専用 ナイキ エアジョーダン1 ミッド ファミリア 26.5cmair force 1 premium 309096 002atlanticstars アトランティックスターズ スニーカー 43モアテン Nike Air More Uptempo 〝I Got Next”