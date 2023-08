購入前にプロフ必読下さい♪

↓検索用

美品✨人気色 オン On Cloudstratus クラウドストラトス

NIKE AIR MAX ジョーダン スニーカー セットアップ モアテン コルク エクシー ZARA イエナ アズール サミットホワイト off-white アイボリー ベージュ コルク エアマックス 95 97 クリーム ライトクリーム

NIKE WMNS AIR MAX 90 "BLACK/SUMMIT WHITE/METALLIC GOLD"

ナイキ ウィメンズ エアマックス90 "ブラック/サミットホワイト/メタリックゴールド"

DB9578-001

希少人気サイズ【24.5㎝】

オンライン購入正規品

発売当初から即完売☆海外限定モデルです☆

すでに販売中止で入手困難のお品です☆

日本未発売モデル♪

ラグジュアリー感溢れるカラーリングで海外ファッショニスタの間でも大人気です☆

海外通販でもかなりのプレミア価格となっており、スニーカー需要も多くなって値段が更に高騰するかと思われます☆

今季トレンドの淡色カラーコーデやベージュコーデとの相性も抜群です♪

春先取りファッション♪おしゃれは足元から…♪

春のスニーカーブーム到来です♪♪

他とかぶりたくないおしゃれさんへ…♥️

日本でもこの♥️可愛いさ♥️に人気雑誌やInstagramでも話題となっております♪

ブラックが入っている事で自然と締め色の効果も発揮してくれます☆

アクセントがゴールドカラーなのでこなれ感とトレンド感を演出しています☆

日常のコーデに合わせやすいカラーリングなのでカジュアルシーンでも大活躍間違いなし♡

一年中通して着用できるためとても使い勝手のよいおしゃれで可愛い一足です…★

NIKEは幅が狭い作りな為0.5cm〜1cmアップがおすすめです。

【匿名配送】

【ペット飼育無し】

【喫煙者無し】

箱無し

使用感少なく美品です♪

綺麗なうちにお譲りしたいです♪

希少完売商品です

☆早い者勝ちです☆

神経質な方、少しのスレ汚れ等を気にされる方は他でご購入下さい。

新品未使用の24.5㎝も同時出品中

他も出品中♪

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

