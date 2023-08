【50％OFF】 浅田真央アイスショーBEYOND　The Finel 千秋楽公演7/5㈬２枚 その他

浅田真央さんのアイスショー

浅田真央さんのアイスショーBEYOND最終公演 チケット2枚7/㈬ 14:30開演スタンド席 東 3列目 座席は10 〜20のどれかの連番です。ショートサイドのお席になります。前回の立川立飛公演で同じような席からショーを拝見しましたが、ショー全体が見渡せて2階席ですがとても感動しました。発券店舗や、座席番号等は不正、身バレ防止の為伏せさせていただきます。複数公演当選したのですが、発券してみたら座席が同じだったので他の方にお譲りしたいと思います。転売目的ではないです。チケット代、発券手数料、考慮しての販売価格にさせてもらってます。メルカリの手数料、送料を考えると赤字ですのでご了承下さい。エリア...関東枚数...2枚#浅田真央#BEYOND

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

