イギリス軍のフィールドジャケットのデザイン忠実に再現したミリタリージャケットです。

cabaret poval Military Over Jacket

光沢感のあるベージュカラーのナイロン素材で、今の季節にぴったりな一枚かと思います。

ミリタリーのジャケットをストリート向けにアップデートしたオールドステューシーならではの1着です。

●サイズ:タグ表記 Lサイズ

肩幅 53cm

身幅 60cm

着丈 80cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

表地 ポリエステル100%

裏地 ポリエステル100%

●状態:

古着で購入してから着用せず保管しておりました。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

