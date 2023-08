Manolo Blahnik マノロ・ブラニク スエード パンプス ピンクパープル

Manolo Blahnik

スエード パンプス Manolo Blahnik (マノロ・ブラニク)のスエード パンプス。

イタリア製

素材

裏地: スエード 100%

本革 · リアルスエード · ハイヒール · フォーマル · パンプス

しなやかなスエードを使用したイタリア製のSueパンプスは、ポインテッドトゥとスティレットヒールが特徴的です。 スウェードのアッパー Point toe スリップオンスタイル 裏地はレザー レザー製ソール イタリア製 サイズ スエード調のピンヒール、10cm

サイズ:37 日本の目安サイズは24cmとなります。

ヒール:約10cm

素材:Velvet / Cow Leather / Kid Leather

状態:2シーズン使用

定価:$745(日本円で当時約113,200円)

hand made in Italy

マノロ・ブラニク(Manolo Blahnik)は、イギリス発の靴のブランドです。同名のデザイナーによって1972年に設立されたラグジュアリーブランドで、“靴のロールス・ロイス”や“靴の王様”などの異名をもちます。構築的なフォルムとヒールのエレガントなシェイプに大きな特徴をもち、プレステージ・ブランドとしても世界的に有名になりました。愛用者はアマル・クルーニー、キャサリン妃、リアーナ、ミランダ・カー、テイラー・スイフトなど。セクシーでカラフルなデザインを持つ美しいシューズたちは、セレブリティをはじめ世界中の女性を魅了し続けています。

商品の情報 商品のサイズ 24cm 商品の状態 やや傷や汚れあり

