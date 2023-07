ブランド:MECRE,メクル

商品名:ドロストギャザーワンピース

カテゴリ:ワンピース/ドレス>ワンピース

ブランド品番:2223130007-0

素材:表地:綿70% ポリエステル30%、裏地:ポリエステル100%

原産国:中国

カラー:ブラック,グレー

サイズ:S

【付属品】

なし

定価 35,200円

商品の情報 商品のサイズ S ブランド メクル 商品の状態 新品、未使用

