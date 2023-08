優れた品質 ラスト１点⭐︎メゾンキツネ FOX ロゴ Tシャツ　サイズM Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

●商品詳細

●サイズ

・M 着丈: 69.0cm 肩幅: 47.0cm 胸囲: 51.0cm 袖丈: 21.0cm

こちらのサイズが只今手元に在庫があります。

★BRAND MAISON KITSUNE

・ロゴ Tシャツ 黒/ブラック

・新品未使用(自宅保管)

・購入先 イタリア正規品取扱店

☆只今購入時、特別割引させていただいております★

*リピート割 300円オフ

*フォロー割 300円オフ

*おまとめ割 500円オフ

●付属品

・ブランドタグ

●発送、その他

*24時間以内の発送 *即購入大歓迎 *愛犬家

*喫煙者無し 交渉中でも購入者様優先

他にもボッテガヴェネタ、メゾンマルジェラ、ジルサンダーなどのブランドも出品しておりますのでお時間ありましたらお寄り道していただければ嬉しいです☆

その他お気軽にお問い合わせ下さいませ(^-^)

今日は貴重なお時間で閲覧いただきありがとうございました☆

#財布 #靴 #バック #長財布 #ブランド品

#折り財布 #MAISONKITSUNE #メゾンキツネ

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

