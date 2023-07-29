新発売 4K動画撮影 アクションカメラ TB-5K S81 ビデオカメラ

画質···5K

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当店オリジナル日本語説明書付き

GoPro HERO9 BLACK 本体・アクセサリ・microSDセット販売

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前後のモニター画面保護フィルムは貼られていますがレンズのフィルムだけ撮影確認のため外しました。

gopro9 本体、バッテリー2つ、その他アクセサリ

その後初期化しています。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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