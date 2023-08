JIL SANDER+ ARC'TERYX SHELL JACKE GORE-TEX シェルジャケット

ジルサンダー プラス アークテリクス コラボ ゴアテックス ジャケット ブラック L

サイズ:L 身幅68cm、着丈84cm

※詳しくは公式サイトをご確認ください。

※形状的にこれ以上の採寸はできません。

※素人採寸ですので、参考値としてお考え下さい。

正規品

・若干使用感ありますが綺麗です。

・あくまで個人保管となります。細かなことが気になる方、神経質な方は、ご遠慮ください。

・詳細は画像にてご確認ください。

・すり替え防止のため、返品対応はできません。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジルサンダー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

