特別オファー マネークリップ 美品　激レア　グッチ アラベスク ag925 グッチ GUCCI マネークリップ

70 年代のアーカイブ デザインである立方体のスクエア G がこのコレクションを特徴づけています。

複雑なアラベスク模様が施されたカットアウトモチーフは、彫刻が施されたマネークリップと対照的にヴィンテージ効果を備えています。

エイジド仕上げのスターリングシルバー

スクエアGのディテール。

50mm×15mm

arabesque(唐草模様)を彫りました。

made in Italy(イタリア製)

MONEY CLIP WITH SQUARE G IN STERLING SILVER

$370.00

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

美品 激レア グッチ マネークリップ アラベスク GUCCI グッチ ag92570 年代のアーカイブ デザインである立方体のスクエア G がこのコレクションを特徴づけています。複雑なアラベスク模様が施されたカットアウトモチーフは、彫刻が施されたマネークリップと対照的にヴィンテージ効果を備えています。エイジド仕上げのスターリングシルバースクエアGのディテール。 50mm×15mmarabesque(唐草模様)を彫りました。made in Italy(イタリア製)MONEY CLIP WITH SQUARE G IN STERLING SILVER$370.00

