国内外の人気！ G 【動作確認済み】ロジクール PRO ゲーミングキーボード K/DA LoL PC周辺機器

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一部のキーには表面に多少の使用感があります。

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まずまず綺麗な方ではと思いますが、中古品なので画像をご覧頂き気になる方は購入をお控えください

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テープで補修している箇所あり。

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最後までお読みいただきありがとうございました！

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