こちらはラルフローレン コットン ストライプ ロングスリーブシャツです。

サーモンピンクのストライプ

袖にワンポイント刺繍 ポニーの色はホワイトです。

サイズ6

M程度

購入後クローゼットにハンガーで吊るして保管

あくまでも素人保管となりますので、中古品にご理解のある方のみご購入よろしくお願いいたします。

必ずプロフィールご確認の上、ご購入よろしくお願いいたします。

喫煙者、ペットなしです。

他、ラルフローレンなど出品中なのでセット購入などもご検討ください(^^)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

