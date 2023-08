安い Newベビーヘアクリップ　ハンドメイド　ひまわり　ヘアピン　ヘアゴム ファッション雑貨

*.数ある中からご覧頂き誠にありがとうございます‼︎.*

《サンプルページ》

クリップサイズ3.5cmピンにリボン1周

巻いておりますので小さなお子様の頭を

傷付けず安心してご使用頂けます(*´꒳`*)

❤︎A.リボン向日葵@220円

B.向日葵@180円

C.葉っぱ付き向日葵@200円

❤︎お品物+送料(一律210円)メルカリ便

ーーー♡購入特典♡ーーーーーーーーー

❤︎4点毎に30円引き

❤︎リピ様20円引き(自己申告)

❤︎お品物代のみの合計が2000円以上でヘアクリップorヘアゴム1点プレゼント♡

(※デザイン指定できません)

《オーダー方法》

★コメント頂きましたら専用ページお作りします♡

★オーダー内容記載しますのでご確認下さい。

★完成品確認後にお手続きお願い致します!

(出来上がるまで料金の桁を変えて表示しております)

《製作&発送》

※製作、発送は主に週末にしております!

※日曜日お手続きされた場合は次の土曜日発送の可能性あり!

※在庫少ないものコメント順になりますのでご了承下さい!

※opp袋に入れプチプチを巻きクラフト封筒で発送!

※輸送中の破損事故は責任を負い兼ねます!m(__)m

プロフィールもご確認頂けるとありがたいです!

他にもデザインあります♡

#meeオーダーサンプル

〜ハンドメイド〜

素人の趣味での作品になりますので

完璧を求める方はご遠慮下さい‼︎

1つ1つ丁寧にお作りしていますが

多少グルーのはみ出しや形サイズなど

完璧ではございませんのでご了承下さいm(__)m

動物編みモチーフの表情の個体差

柄のあるモチーフリボン等の柄の出方

1つ1つ変わってきますのでご了承下さいm(__)m

強く引っ張ると破損の恐れがあります。

お子様の誤飲には十分お気をつけ下さい‼︎

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

