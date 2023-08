オシャレさんいらっしゃいませ^ ^

閲覧いただきありがとうございます!

即購入、お値引き交渉welcomeです♪♪

誠心誠意ご対応させていただきます(^^)

◯◯円購入希望とコメントしていただけると対応しやすいです!

↓↓

#古着屋LIEN_取扱商品

※トラブル防止のため、

プロフィール一読お願いいたします。

● お得な【フォロー割】も

ご用意させていただいております^^

①SHOPをフォローする

②【フォロー割】とコメントする

2001〜5000円 →200円引

5001〜10000円 →400円引

10001〜15000円 →800円引

15001〜 →1600円引

———◆商品詳細◆———

○ポイント

・KENZO jeans

・ビッグシルエット

・デカロゴ

・刺繍ロゴ

・日本製

#古着屋LIEN_スウェット

○カラー

水色

○表記サイズ

F(メンズXL相当)

※生産国やメーカーでサイズ感が

異なります。実寸サイズを必ず

ご確認ください。

○実寸サイズ【平置き】(cm)

肩幅ー59

身幅ー62

袖丈ー62

着丈ー67

※素人採寸のため誤差はご了承ください。

○コンディション

・状態良好

・多少の毛羽立ち、使用感ありますが、

古着の味として感じていただます。

まだまだたくさんご着用いただけます。

※ 使用感は人によって差があります。

気になる所は質問していただき、

ご納得の上ご購入ください。

○素材(%)

コットン100

———————————

#古着屋LIEN_KENZO

#古着屋LIEN_取扱商品

No.57903986

当SHOPでは菅田将暉、在原みゆ紀、小松奈々、常田大希、あいみょんさんのような古着好きが好むヴィンテージ商品やレトロ古着、古着男子や古着女子向けの商品を多数取り扱っております。最近では90s後期-00sのファッション、Y2Kにハマる古着も取扱い始めております。メンズサイズが多くオーバーサイズ、ゆるダボで着用いただけます。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ケンゾー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ケンゾー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

